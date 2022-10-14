Мэрия Челнов предупредила о мошенниках, якобы собирающих средства для военнослужащих

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Набережных Челнах появились мошенники, представляющиеся сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора с просьбой оказания материальной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Управление не имеет отношения к сбору средств, не обращается с просьбами об оказании услуг.

Фото: realnoevremya.ru

Жителей республики просят не поддаваться на уловки мошенников и сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах обращения в их адрес от имени должностных лиц Роспотребнадзора.



В конце сентября Сбербанк предупредил о мошенниках, которые продают россиянам якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе.

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Татьяна Леухина