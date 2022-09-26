Россиян предупреждают о мошенничестве с продажей военных билетов

Фото: realnoevremya

Сбербанк предупреждает о мошенниках, которые продают россиянам якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе. Об этом сообщает RT.

— Преступники предлагают некоторым жителям России, подлежащим призыву в связи с объявленной частичной мобилизацией, получить якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе, — говорится в сообщении банка.

Фото: realnoevremya

Уточняется, что мошенники ищут граждан, избегающих мобилизации. Их находят в социальных сетях и тематических каналах в мессенджерах, посвященных выезду из страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в соответствии с критериями призыва. По ее словам, тема мобилизации — чувствительная, поэтому в ней не должно быть места для разночтений. В социальных сетях уже активно обсуждается информация о некорректных случаях мобилизации граждан.

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Елизавета Пуншева