Мишустин заявил, что до конца года запустят движение на более чем 100 км трассы М-12 «Москва — Казань»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Движение более чем на 100 км трассы М-12 «Москва — Казань» планируется запустить до конца года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что чуть более двух лет назад в ходе рабочей поездки с вице-премьером Маратом Хуснуллиным был дан старт строительству первого участка М-12 от Москвы.

— Сегодня открываем второй участок М-12 во Владимирской области — протяженностью около 30 км, летом лично ознакомился с ходом его строительства. А до конца года планируется запустить движение уже более чем на 100 км этой новой современной дороги, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале сентября на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва — Казань».



В начале ноября на строительство автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань правительство выделило из резервного фонда 40,8 млрд рублей по федеральному проекту «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай».



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Татьяна Леухина