Кабмин выделил на строительство трассы М-12 еще 40,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На строительство автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» правительство выделило из резервного фонда 40,8 млрд рублей по федеральному проекту «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай», сказано в распоряжении правительства.



Так, «Росавтодору» выделят 40,8 млрд рублей по плану «модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, имея в виду завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2022 году участков скоростной автомобильной дороги протяженностью 106 км», — отмечается в документе.

Общая протяженность проекта М-12 от Москвы до Екатеринбурга составит порядка 1,6 тыс. км.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре на 26-м км первого пускового комплекса второго этапа М-12 «Москва — Казань» во Владимирской области планируется открыть движение. Сейчас на участке круглосуточно ведется работа по устройству верхнего слоя покрытия, нанесению дорожной разметки, монтажу барьерного ограждения, устройству обочин и шумозащитных экранов.



В конце года планируется полностью запустить движение по второму этапу трассы М-12 «Москва — Казань». В начале сентября на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва — Казань». Он составляет 23 километра.

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Маргарита Головатенко