Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия движения на трассе М-12

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщается на сайте Кремля.



— В том числе на территории Московской области вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань и тем самым по сути даем старт работе этой значимой трассы, — отметил глава государства.

Фото: kremlin.ru

Первый участок трассы М-12 Москва — Казань составляет 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал в конце августа, что трасса М-12 Москва — Казань будет частично открыта для автомобилистов в 2022 году. Он также уточнял, что к сентябрю 2023 года планируется запустить движение по всей М-12 до Казани.

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Татьяна Леухина