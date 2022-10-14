Татарстан потратит на ремонт и реставрацию Казанского колледжа технологии и дизайна 8,2 млн рублей

Фото: 2GIS/Станислав Катин

На ремонтно-реставрационные работы в Казанском колледже технологии и дизайна по ул. Ш. Марджани, д.26а, а1 потратят 8,2 миллиона рублей — средства выделяются из бюджета Татарстана, согласно тендеру на сайте госзакупок.



ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» — собственник объекта культурного наследия «Казанская учительская семинария, 1873 г.». Здесь подрядчик должен провести работы по сохранению объекта.

От подрядчика требуется выполнить инженерные изыскания, разработку проектной документации в объеме, достаточном для проведения ремонтно-реставрационных работ. Отмечается необходимость получения всех необходимых согласований, заключения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, историко-культурной экспертизы.

В задании на проектирование также содержатся требования к схеме планировочной организации земельного участка: выполнить проект благоустройства территории, предусмотреть ремонт проездов, площадок, дорожек, озеленения, ремонт ограждения территории и наружного освещения, ливневой канализации и др. Площадь благоустройства составит 5 721 кв. м при общей площади земельного участка — 7 120 кв. м.

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ распределена следующим образом: на инженерные изыскания выделяется 93,2 тыс. рублей, на реставрационные работы — 806,8 тыс. рублей, на историко-культурную экспертизу — 149,6 тыс. рублей, на государственную экспертизу проектной документации — 193,7 тыс. рублей. Основная сумма заложена на разработку проектной документации — более 7 млн.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Подать заявку можно до 21 октября, подрядчика определят 25 октября. Срок исполнения контракта — 11 апреля 2023 года.

В КНИТУ-КАИ проведут выборочный ремонт военной кафедры, расположенной в здании по ул. Большая Красная, 55. Потратят на эти цели 5,238 миллиона рублей. Контракт вуз заключил с ООО «Одет». Компания стала единственной, кто участвовал в тендере. Отремонтировать планируется потолок, стены, двери, окна и навес, кровлю спортзала учебного здания №7.

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Маргарита Головатенко