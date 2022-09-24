Военную кафедру КНИТУ-КАИ отремонтируют за 5,2 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В КНИТУ-КАИ проведут выборочный ремонт военной кафедры, расположенной в здании по ул. Большая Красная, 55. Потратят на эти цели 5,238 миллиона рублей.

Контракт вуз заключил с ООО «Одет». Компания стала единственной, кто участвовал в тендере. Она предложила за свои услуги на 60 тысяч меньше начальной цены контракта, которая составляла почти 5,3 миллиона рублей.

Работы требуется выполнить в течение 40 дней с момента заключения контракта. В выделенную сумму включены затраты по организацию работ, на материальные ресурсы, эксплуатацию машин и механизмов, зарплату рабочих-строителей и механизаторов, а также налоги и пошлины.

Отремонтировать планируется потолок, стены, двери, окна и навес, кровлю спортзала учебного здания №7. Обновить также надо мобильный туалет.

«Реальное время» писало, что в Казани проведут выборочный капитальный ремонт в двух общежитиях КНИТУ-КАИ. На эти цели выделили почти 40,5 млн рублей из федерального бюджета.



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Татьяна Демина