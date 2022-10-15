Сегодня в Татарстане дождь и до +9 градусов

В субботу, 15 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-западный ветер. Временами возможен дождь, предупредили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +4—9 градусов. В Казани прогнозируется от +5 до +7°С, в Набережных Челнах — от +5 до +9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник большую часть суток осадков не ожидается, в конце дня и вечером на западе региона возможны дожди. Во вторник возможны осадки и от +5 до +10°С.



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Татьяна Демина