Сегодня в Татарстане дождь и до +9 градусов
В субботу, 15 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-западный ветер. Временами возможен дождь, предупредили в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем составит +4—9 градусов. В Казани прогнозируется от +5 до +7°С, в Набережных Челнах — от +5 до +9°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник большую часть суток осадков не ожидается, в конце дня и вечером на западе региона возможны дожди. Во вторник возможны осадки и от +5 до +10°С.
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