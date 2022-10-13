В выходные в Татарстане ожидается от +4 до +9 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане дневные температуры опустятся до +4 до +9 градусов. Ночью в воскресенье похолодает до -1°С.

В пятницу, 14 октября, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, сообщили в Гидрометцентре республики. Временами пройдут дожди, ночью и утром возможен туман. Ночные температуры составят от +3 до +8°С, дневные — от +5 до +10°С.

В субботу, 15 октября, ночью и утром ожидаются дожди. Днем они пройдут только в восточных районах Татарстана. Ночью температуры опустятся до 0... +5 градусов, днем они составят от +4 до +9°С.

В воскресенье, 16 октября, синоптики прогнозируют «спокойную осеннюю погоду» — осадков не ожидается. Ночью температуры могут опуститься до -1 градуса. Днем прогнозируется от +4 до +9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстан, в понедельник, 17 октября, большую часть суток сохранится сухая погода, в конце дня и вечером на западе республики возможны дожди. Во вторник, 18 октября, прогнозируются осадки и от +5 до +10°С. Средние температуры будут близкими к норме.

Сегодня в Татарстане наблюдаются дожди. В полдень зафиксировано +8... +14 градусов. Средние температуры воздуха все еще на 1—3 градуса выше нормы.

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Татьяна Демина