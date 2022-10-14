В Татарстане за неделю на разобщение отправили два класса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За истекшую неделю в Татарстане два класса — в Нижнекамске и Менделеевске — разобщили из-за отсутствия 20% и более детей от списочного состава. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— Продолжаются утренние фильтры в образовательных организациях. Утром обязательно смотрят на наличие температуры и симптомов ОРВИ. За истекшие сутки не допущено до посещения организованных коллективов 142 ребенка, с нарастанием с 1 сентября не допущено до занятий 5 873 ребенка — это детки либо с температурой, либо с симптомами ОРВ, — рассказала она.

Она напомнила, что год назад на эту же дату от посещения уроков отстранили 13 654 ребенка. «То есть ситуация в прошлом году в это же аналогичный период была более напряженной в части острых вирусных респираторных инфекций», — заключила Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки в республике выявили 245 случаев заражения COVID-19. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени»



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Татьяна Демина