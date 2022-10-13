Около 14 стран НАТО проведут стратегические ядерные учения в 600 милях от России

НАТО проведет стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

В учениях примут участие около 14 стран альянса. Они «планировались задолго» до начала конфликта на Украине 24 февраля.

Кирби подчеркнул,что в учениях будут задействованы истребители, однако «они не будут нести боевые патроны», пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе президент США Джо Байден высказал мнение, что миру впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война. В начале октября сообщалось, что администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия на Украине.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина