Администрация США не видит признаков возможного применения ядерного оружия на Украине

Администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

— На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что (президент РФ Владимир Путин) принял такое решение, — заявил он в интервью телеканалу CNN.

Фото: pixabay.com

США в недавних контактах с Россией на высоком уровне донесли свои озабоченности касательно возможности применения Москвой ядерного оружия. При этом Остин уточнил, что контактов министров обороны двух стран в последнее время не было.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация на Украине не привела к расширению конфликта.

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Татьяна Леухина