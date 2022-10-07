Президент США считает, что миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война

Миру впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По его словам, президент Владимир Путин «не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие».

Байден добавил, что не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне.

Фото: wikipedia.org/Matt H. Wade

— Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось армагеддоном, — приводятся слова американского лидера на сайте Белого Дома.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары, а не «ждать ядерных ударов России».

В начале октября сообщалось, что администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина