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Глава Херсонской области обратился к властям России с просьбой помочь эвакуировать жителей

14:35, 13.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава Херсонской области обратился к властям России с просьбой помочь эвакуировать жителей
Фото: realnoevremya.ru

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому руководству с просьбой о помощи в эвакуации жителей региона в другие части страны. Он объяснил такое решение регулярными ракетными ударами со стороны Украины, сообщает РБК.

По его словам, в херсонской администрации решили организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы для отдыха и учебы, в первую очередь это касается жителей правобережья.

— Одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы, — сказал он.

Сегодня один из многоквартирных домов в Белгороде получил повреждения из-за обстрела. Замгубернатора Белгородской области сообщил, что пострадавших после повреждения дома нет.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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