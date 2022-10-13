В Белгороде многоквартирный дом получил повреждения из-за обстрела

Один из многоквартирных домов в Белгороде получил повреждения, об этом сообщил в четверг мэр города Антон Иванов.



На месте находится начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев и мэр города Антон Иванов, а также все оперативные и медицинские службы.

Замгубернатора Белгородской области сообщил, что пострадавших после повреждения дома нет.

Фото: t.me/vvgladkov

ФСБ России ранее сообщала: число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

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Маргарита Головатенко