В Белгороде многоквартирный дом получил повреждения из-за обстрела
Один из многоквартирных домов в Белгороде получил повреждения, об этом сообщил в четверг мэр города Антон Иванов.
На месте находится начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев и мэр города Антон Иванов, а также все оперативные и медицинские службы.
Замгубернатора Белгородской области сообщил, что пострадавших после повреждения дома нет.
ФСБ России ранее сообщала: число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
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