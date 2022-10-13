Главное о коронавирусе на 13 октября: начало новой волны, влияние пандемии на психику миллиарда человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 246 человек. Всего на 13 октября в республике зарегистрировано 184 292 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 177 363 человека, за последние сутки — 482. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 43 человека.

По данным на 12 октября, в Татарстане было зарегистрировано 286 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 47 человек. Всего в республике выявили 184 046 случаев COVID-19, а выздоровел за весь период 176 881 человек. Умерли за весь период 2 004 человека (последний раз о летальном случае сообщалось 20 сентября).

Фото: realnoevremya.ru

Путин заявил, что пик пандемии коронавируса удалось преодолеть

За последние сутки в России выявили 15 477 случаев коронавируса, выздоровели 30 793 человека. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 264 080, а выздоровевших — до 20 531 754. Госпитализировали за сутки 1 825 человек. Умер за сутки 101 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 388 610 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что пик пандемии коронавируса удалось преодолеть. По его словам, огромную роль в борьбе с инфекцией сыграли добровольческие и молодежные движения. Российский лидер также отметил важность сотрудничества государств в продвижении межцивилизационного диалога и контактов между людьми.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписал постановление о приостановлении действия масочного режима в регионе. Уточняется, что решение принято в соответствии с письмом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Александр Харитонов рассказал, что в настоящее время коронавирус начинает переходить в разряд сезонных заболеваний. По его словам, две последние недели в стране фиксировался спад заболеваемости как COVID-19, так и других острых респираторных инфекций. Полноценный всплеск ОРЗ с последующим гриппом ожидается в конце октября — ноябре, поделился специалист.

Власти Брянской области приобрели 36 тысяч насадок-распылителей для введения вакцины от коронавируса через нос, которая ранее отсутствовала в регионе. Уточняется, что вакцинироваться с их помощью смогут 18 тысяч человек. В настоящее время проводятся мероприятия по закупке еще 78 тысяч насадок для вакцинации 39 тысяч пациентов, рассказали в пресс-службе правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса сказалась на душевном здоровье 1 миллиарда человек, то есть на каждом седьмом. «Первая десятка стран-лидеров по распространению депрессии: на первом месте Швейцария — 46%, США — 42%, Бразилия — 40%, Россия — 38%, потом идет Германия, Индия, Мексика, Испания, Франция, а также Китай — 22%», — рассказал он. Эксперт призвал следить за своим психическим здоровьем доступными методами, а при его серьезном изменении обращаться к врачу.

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В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 623 193 645 раз, 6 562 366 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 836 953). На второй строчке — Индия (44 621 319), на третьей — Франция (36 255 606), на четвертой — Бразилия (34 731 539), на пятой — Германия (34 403 129).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 064 058). За ними следуют Бразилия (686 963), Индия (528 847), Россия (380 658, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 250).



За время пандемии было сделано 9 063 897 952 инъекции вакцины против коронавируса.

Председатель Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сайсомпхон Пхомвихан заявил, что Лаос благодарен правительству и народу России за помощь, оказанную республике в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, с момента вспышки коронавируса в Лаосе было зарегистрировано 213 072 случая заболевания, из которых 664 — летальные исходы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю с 3 по 9 октября в мире коронавирусом заразились почти 2,9 млн человек, более 9 тысяч умерли. Так, число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 10%, а количество летальных исходов — на 1%. Уточняется, что значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Африке (-41%), Юго-Восточной Азии (-25%) и Западно-Тихоокеанском регионе (-21%).

Вместе с этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день человечество располагает всеми инструментами для того, чтобы пандемия COVID-19 перестала быть чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Однако, чтобы добиться этого, предстоит проделать еще много работы. Среди основных рисков он отметил разрыв в охвате населения вакцинацией между странами и регионами, ослабление наблюдения за распространением инфекции, а также низкий уровень тестирования.

Фото: realnoevremya.ru

Еврокомиссар по здравоохранению, региональный директор ВОЗ по Европе и директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний выпустили совместное заявление, в котором говорится о начале новой волны пандемии COVID-19. Отмечается, что вместе с распространением коронавируса опасность также представляет и сезонный грипп, а их комбинация среди наиболее уязвимых слоев населения может привести к усилению давления на систему здравоохранения.

Ученые выяснили, что вакцинация от COVID-19 важна для беременных женщин, так как может спасти жизнь и матери, и будущему ребенку, сообщает MedicalXpress. Уточняется, что коронавирус может изменить плаценту, которая снабжает плод кислородом, а это может привести к летальному исходу.

Фото: realnoevremya.ru

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совершил рабочую поездку в город Нойстерлиц и записал видео из поезда, на котором был без медицинской маски. После этого пользователи социальных сетей раскритиковали главу государства и напомнили ему об эпидемиологических правилах в условиях пандемии. По словам его пресс-секретаря Керстина Гаммелина, президент снял маску только для того, чтобы записать 40-секундное обращение и после этого сразу надел ее.

Ученые из Университета Джорджии выявили, что сдержать распространение новых вариантов COVID-19 поможет генетическое секвенирование. Согласно их данным, стандартные методы, оценивающие тяжесть новых штаммов, слишком медленные для эффективной и своевременной нейтрализации. Для оптимизации борьбы с вирусом специалисты предлагают использовать генетическое секвенирование — процесс, помогающий определить генетическую информацию.

Фото: realnoevremya.ru

Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе рассказал, что появившийся не так давно и уже имеющий популярность препарат от коронавируса «Сулажер» не используется в грузинских больницах. Он пояснил, что на сегодняшний день все еще не существует доказательств эффективности этого лекарства. Кроме того, создатели медикамента не зарегистрировали его в Минздраве, что, по словам Церцвадзе, говорит об их неуверенности в надежности препарата.

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Максим Кокунин