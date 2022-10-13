ВОЗ: в мире началась новая волна пандемии коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Европе ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается — статистика по вирусу только растет, что говорит о начале новой волны пандемии. Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.



— К сожалению, в Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции, — отмечается в заявлении.

Наиболее уязвимые жители регионе более подвержены одновременному заболеванию COVID-19 и сезонному гриппу, что неизбежно приведет к усилению давления на систему здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru

— Наряду с мерами общественного здравоохранения вакцинация остается одним из наших наиболее эффективных средств против обоих вирусов. Мы призываем страны европейского региона уделить первоочередное внимание защите наиболее уязвимых групп [населения] путем совместного введения вакцин против гриппа и COVID-19, когда это возможно, — отмечается в заявлении.

В нем сделали акцент и на том, что «миллионы людей в регионе до сих пор не вакцинированы против COVID-19». Европейские страны должны приложить все свои усилия, чтобы охватить вакцинацией непривитых жителей.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается в большинстве регионов, однако ситуация по-прежнему остается напряженной.

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Илина Хакимова