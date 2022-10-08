В Минздраве отметили напряженную ситуацию с коронавирусом в России
Заболеваемость коронавирусом в России снижается в большинстве регионов, однако ситуация по-прежнему остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр отметил важность соблюдения профилактических мер и прохождения вакцинации. Под наблюдением медиков находятся более 350 тысяч заразившихся коронавирусом, сообщает ТАСС.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) теперь не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции. Смертность от COVID-19 на протяжении минувшего лета сокращалась быстрыми темпами. В июне 2022 года она снизилась на 81,7% в годовом выражении, в июле — на 93,6%. В августе показатель также уменьшился более чем на 90%.
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