Регионам поручили выделить субсидии в 100 тысяч рублей нуждающимся на газовое оборудование
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям выделить субсидии нуждающимся гражданам в размере не менее 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования в рамках программы социальной газификации. Заявление прозвучало на форуме «Российская энергетическая неделя».
Субсидии должны выделяться на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участка, пишет ТАСС.
Сегодня глава государства поручил продлить программу социальной газификации в стране после 2022 года. Согласно данным на начало октября, в рамках программы социальной газификации газ проложен к земельным участкам 300 тыс. домовладений.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым