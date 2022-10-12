Регионам поручили выделить субсидии в 100 тысяч рублей нуждающимся на газовое оборудование

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям выделить субсидии нуждающимся гражданам в размере не менее 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования в рамках программы социальной газификации. Заявление прозвучало на форуме «Российская энергетическая неделя».

Субсидии должны выделяться на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участка, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня глава государства поручил продлить программу социальной газификации в стране после 2022 года. Согласно данным на начало октября, в рамках программы социальной газификации газ проложен к земельным участкам 300 тыс. домовладений.



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Татьяна Леухина