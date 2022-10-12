В России продлят программу социальной газификации

Президент Росси Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации в стране после 2022 года.



Он отметил, что программа газификации набирает обороты — по состоянию на начало октября газ подведен уже к свыше 300 тысяч домовладений.

Глава государства дал поручение регионам предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования, а также контролировать поддержку оказания финансовой помощи:

— Я прошу региональные власти обеспечить субсидии на покупку газового оборудования 100 тысяч рублей на одно подключение.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на конец июля по федеральной программе в Татарстане без участия средств граждан газопровод довели до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено почти 880 домовладений. По региональной программе догазификации построили и ввели в эксплуатацию газопроводы-вводы до границ почти 1,5 тысячи земельных участков. Впоследствии их владельцы смогут подать заявку на догазификацию.



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