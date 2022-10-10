СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза Дмитрия Медведева
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Информация появилась на сайте МВД страны.
Его разыскивают по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.
В начале лета Украина ввела санкции против российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой и многих других.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии