Новости общества

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза Дмитрия Медведева

17:20, 10.10.2022 1
СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза Дмитрия Медведева
Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Информация появилась на сайте МВД страны.

Его разыскивают по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

В начале лета Украина ввела санкции против российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой и многих других.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:01
    мда... маразм крепчает
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также