Главное о коронавирусе на 11 октября: угроза новой волны из-за «цербера», очередные локдауны в городах Китая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане провели более 7,6 миллиона исследований на COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 295 человек. Всего на 11 октября в республике зарегистрировано 183 760 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 176 544 человека, за последние сутки — 127. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 77 человек.

Начальник управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев сообщил, что в городе ревакцинацию от COVID-19 прошли 62 423 человека. Он отметил, что ежедневный прирост вакцинированных составляет 390 человек, на прошлой неделе желающих сделать прививку было 417 человек. Всего вакцинации подлежат более 171 тысячи человек. Это 80% взрослого населения НМР, подчеркнул специалист.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике проведено 7 610 863 лабораторных исследования на наличие коронавируса. В ведомстве уточнили, что с учетом снижения активности эпидемического процесса и уменьшения доли положительных результатов тестов нормируемый уровень охвата исследования предусматривает проведение как минимум 200 тестов на 100 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал, что новый штамм коронавируса BQ.1.1, получивший название «цербер», может стать причиной третьей волны заболеваемости «омикроном» в Европе. В геноме BQ.1.1 есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения, отметил эксперт.

Ученые: низкий уровень вакцинации связан с недостаточной популяризацией науки

За последние сутки в России выявили 13 970 случаев коронавируса, выздоровели 31 509 человек. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 232 963, а выздоровевших — до 20 470 552. Госпитализировали за сутки 2 506 человек. Умерли за сутки 109 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 388 404 человека.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в третий раз заразился коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит работу в дистанционном формате. Ранее Кобзев переносил COVID-19 осенью 2020 года и зимой 2022 года.

Фото: kremlin.ru

Ученые НИУ ВШЭ установили, что низкий уровень вакцинации от коронавируса среди россиян связан с распространением недостоверной информации в соцсетях и недостаточной популяризацией науки в обществе. Еще после появления первых прототипов вакцин в разных странах были проведены серии социальных опросов, нацеленных на оценку готовности граждан получить прививку. Они показали, что жители большинства государств были согласны на вакцинацию, за исключением нескольких — Россия, США и Франция (лишь 45—60% респондентов), рассказали исследователи.

В Японии отменили ограничение на въезд для индивидуальных туристов

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 621 962 612 раз, 6 558 698 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 721 113). На второй строчке — Индия (44 616 394), на третьей — Франция (36 092 874), на четвертой — Бразилия (34 724 189), на пятой — Германия (34 121 168).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 062 681). За ними следуют Бразилия (686 877), Индия (528 822), Россия (380 451, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 208).



За время пандемии было сделано 9 063 634 485 инъекций вакцины против коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны должны продолжать вакцинацию от COVID-19, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель. По его словам, в качестве цели нужно рассматривать 70%-ный охват прививками граждан всех государств.

С сегодняшнего дня в Японии вступило в силу решение правительства об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов, а также ограничение на суточное число въезжающих в страну. Напомним, данные меры были введены в целях предотвращения распространения коронавируса. По словам японского премьер-министра Фумио Кисиды, с 11 октября в стране начнутся кампании по стимулированию внутреннего туризма, включающие предоставление скидок на посещение различных развлекательных мероприятий.

Тест на коронавирус полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы дал положительный результат. В пресс-службе ФК уточнили, что спортсмен чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Стоит отметить, что одноклубники Мусиалы Мануэль Нойер и Леон Горецка 21 сентября также покинули расположение сборной Германии из-за положительных результатов тестов на COVID-19.

Фото: fcbayern.com

В Армении с 3 по 9 октября было выявлено 697 случаев коронавируса. Таким образом, число инфицированных на прошлой неделе уменьшилось на 213 по сравнению с предыдущими семью днями. Однако, несмотря на тенденцию к снижению темпов распространения вируса, увеличилось количество смертей. Так, в сентябре их количество составляло 4 или 8 при более высоком проценте выявленных случаев заражения. На минувшей неделе количество смертей составило 9.

Молекулярный эпидемиолог из Бернского университета (Швейцария) Эмма Ходкрофт рассказала, что новые варианты коронавируса могут подстраиваться под особенности иммунитета человека и условия обитания, становясь более заразными. По ее словам, некоторые из вариаций даже научились связываться с иммунитетом вакцинированного человека, а также обходить почти все моноклональные антитела, используемые при лечении COVID-19.

В некоторых городах Китая вновь вводят локдауны и ограничения из-за вспышки заболеваемости COVID-19 после празднования Дня образования КНР. Так, вчера новый локдаун объявили в городе Фыньян после того, как во время общегородского тестирования на коронавирус был сдан один предварительный положительный тест. Также со вторника в город Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия не смогут приезжать посторонние транспортные средства.

Фото: pxhere.com

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заразился коронавирусом в британской тюрьме. Об этом сообщает информагентство PA со ссылкой на его супругу Стеллу Ассанж. Уточняется, что Ассанжа изолировали от остальных заключенных. По словам Стеллы, в октябре прошлого года у Джулиана случился микроинсульт, а его здоровье и по сей день продолжает ухудшаться.

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Максим Кокунин