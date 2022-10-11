В Ростовской области заявили о получении нового мобилизационного задания

Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его исполнению. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Василия Голубева.

За соблюдением всех процедур будут следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе власти региона отчитались о полном выполнении плана Министерства обороны по организации частичной мобилизации в области.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. На прошлой неделе он уточнял, что в Вооруженные силы России уже прибыли более 200 тысяч граждан.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина