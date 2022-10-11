Путин заявил об опасной политизации атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается опасная излишняя политизация атомной деятельности. Об этом было сказано в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

— Мы очень рассчитываем на то, что и при ваших усилиях нам удастся риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене, - приводит слова Путина пресс-служба главы государства.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе президент РФ поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. В сентябре она неоднократно попадала под обстрел. МАГАТЭ публиковало доклад о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Агентство заявляло о необходимости немедленного создания вокруг станции «зоны безопасности». Также МАГАТЭ призывало прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно.



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Татьяна Леухина