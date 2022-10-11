В Татарстане зарегистрировано 295 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 295 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 77 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 11 октября в республике выявили 183 760 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 176 544 человека, в том числе 127 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 004 человека, летальных случаев за последние сутки не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко