В Казани на дорожные работы предусмотрели 25,6 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Казани в дорожные работы вложат более 35 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— В целом в текущем году на дорожные работы в Казани выделено 25,6 миллиарда рублей. В том числе 1 миллиард рублей — это ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 5,4 миллиарда рублей — ремонт улично-дорожной сети, нанесение дорожной разметки, ликвидация мест концентрации ДТП, установка светофорных объектов, освещения — это за счет республиканского бюджета. И 16,7 миллиарда рублей — это строительство и реконструкция автомобильных дорог, — разъяснил он.

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казани отремонтировали улицу Четаева — от ул. Бондаренко до ул. Абсалямова, улицу Центральную в поселке Салмачи, улицы Восход, Энергетиков, Фатыха Амирхана, Миля. На четырех объектах работы завершены, на двух «подбираются последние замечания».

В целом в Татарстане в этом году в дорожные работы вложено более 190 миллиардов рублей:

— Впервые за всю историю, наверное, нашей республики и Российской Федерации на территории Татарстана строится дорог в год больше, чем на 190 миллиардов рублей. Это все дороги, все дорожные работы, которые в этом году претворяются в жизнь, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

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Татьяна Демина