Два ДТП стали причиной большой пробки на Горьковском шоссе в Казани

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»

Сегодня в Казани Горьковское шоссе от выезда из жилого массива «Залесный» до ж/д переезда возле остановки «787 км» встало в большой пробке, сообщает корреспондент «Реального времени».

Причиной автомобильного затора, как отмечают пользователи сервиса «Яндекс.Пробки», стали сразу два ДТП. Одно произошло при подъезде к ж/д переезду и заблокировало движение по среднему и правому ряду, сразу после переезда в левом ряду.

Напомним, в Казани реконструируют Горьковское шоссе. Первый этап работ планируют завершить в конце следующего года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания. Ожидается, что это существенно разгрузит движение на одной из главных магистралей города, где ежедневно образуются заторы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров