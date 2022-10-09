Новости общества

18:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Два ДТП стали причиной большой пробки на Горьковском шоссе в Казани

16:57, 09.10.2022
Два ДТП стали причиной большой пробки на Горьковском шоссе в Казани
Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»

Сегодня в Казани Горьковское шоссе от выезда из жилого массива «Залесный» до ж/д переезда возле остановки «787 км» встало в большой пробке, сообщает корреспондент «Реального времени».

Причиной автомобильного затора, как отмечают пользователи сервиса «Яндекс.Пробки», стали сразу два ДТП. Одно произошло при подъезде к ж/д переезду и заблокировало движение по среднему и правому ряду, сразу после переезда в левом ряду.

Напомним, в Казани реконструируют Горьковское шоссе. Первый этап работ планируют завершить в конце следующего года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания. Ожидается, что это существенно разгрузит движение на одной из главных магистралей города, где ежедневно образуются заторы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также