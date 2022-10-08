Росстат больше не публикует данные о смертности от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) теперь не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции, сообщают «РИА Новости».

Смертность от COVID-19 на протяжении минувшего лета сокращалась быстрыми темпами. В июне 2022 года она снизилась на 81,7% в годовом выражении, в июле — на 93,6%. В августе показатель также уменьшился более чем на 90 процентов.

— Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции, — объяснили в Росстате.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ведомство также сообщило, что, по их данным, число смертей у заразившихся коронавирусом ниже, чем у людей с болезнями системы кровообращения, новообразованиями, болезнями системы пищеварения, эндокринной и нервной системы, а также с расстройством питания и нарушением обмена веществ. А в прошлом году смертность от COVID-19 была больше, чем у страдающих данными заболеваниями.



Росстат также добавил, что данные о числе умерших в 2022 году с указанием причин опубликуют уже в июне следующего года.

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 342 человек. Всего за весь период скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного.



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Илина Хакимова