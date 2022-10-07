Президент России подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»

Президент России Владимир Путин поручил создать нового оператора СРП-проекта «Сахалин-1», который получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas, указ опубликован в пятницу вечером.



Новое ООО получит имущество консорциума по соглашению о разделе продукции по «Сахалину-1». Дочки «Роснефти» как участники проекта получат суммарно 20%.

Остальные 80% пока будут переданы новому оператору, до тех пор, пока они не будут переданы остальным участникам.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо. Новый оператор, ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске, сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

В конце июля Япония уведомила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2». Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил о намерениях Токио продолжать тесное взаимодействие с частным сектором для защиты интересов японских компаний, обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа.



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Маргарита Головатенко