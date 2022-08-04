В Японии планируют остаться участником «Сахалина 2» после создания нового оператора

В Токио настроены на сохранение интересов в «Сахалине-2», позиция на продолжение сохранения интересов не менялась, сообщил глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.



Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил о намерениях Токио продолжать тесное взаимодействие с частным сектором для защиты интересов японских компаний, обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа, сообщает «РИА Новости».

В конце июля Япония уведомила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2». Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда рассказал, что в стране есть призывы о выходе из проекта, но в этом случае место японских компаний займут другие организации, что «лишь увеличит доходы России».

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо. Новый оператор, ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске, сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

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Маргарита Головатенко