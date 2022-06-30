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Путин подписал указ о смене оператора проекта Сахалин-2 на новое юрлицо

22:59, 30.06.2022
Путин подписал указ о смене оператора проекта Сахалин-2 на новое юрлицо
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Правительству в течение десяти дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.

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Татьяна Леухина
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