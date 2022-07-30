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Япония уведомила США о планах сохранить доли в «Сахалине-2»

11:23, 30.07.2022
Япония уведомила США о планах сохранить доли в «Сахалине-2»
Фото: wikipedia.org

Япония уведомила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения России сделать оператором российское ООО, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда рассказал, что к стране есть призывы о выходе из проекта, но в этом случае место японских компаний займут другие организации, что «лишь увеличит доходы России».

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо.

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Маргарита Головатенко
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