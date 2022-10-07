ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

В 2023 году основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. Досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в дополнительный — с 6 по 19 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.



ЕГЭ стартует с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому запланировано на 29 мая. ЕГЭ по математике — как базового и профильного уровней — планируется провести 1 июня.

ЕГЭ по истории и физике проведут 5 июня, ЕГЭ по обществознанию — 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

Информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) будут сдавать два дня — 19 и 20 июня. Также на два дня разделили проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов разделили на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Фото: realnoevremya.ru

Рособрнадзор рассмотрит предложение оставить Единый государственный экзамен только для поступающих в высшие учебные заведения, а также идею о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни.



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Маргарита Головатенко