Рособрнадзор рассмотрит предложение оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Рособрнадзор рассмотрит предложение оставить Единый государственный экзамен только для поступающих в высшие учебные заведения, а также идею о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили от участников экзаменов, их родителей и учителей по итогам экзаменационной кампании 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в ведомство поступила идея увеличить время на написание письменной части работы на ЕГЭ по иностранному языку, сократить количество участников в аудитории при сдаче устной части, выкладывать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиозаписи их ответов.

Также поступившие предложения касались совершенствования процедуры апелляции, отбора экспертов, проверяющих экзаменационные работы, использования дополнительных вспомогательных средств на экзамене.



В Казани в этом году упала средняя оценка ОГЭ по русскому языку среди девятиклассников, составив лишь 4,2 балла (год назад — было 4,4 балла). Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку составил 72 балла, также упав по сравнению с 2021 годом, когда он составлял 74,5.

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Татьяна Леухина