На территории Свияжского логистического центра в Татарстане построят комплекс СПГ
Правительство Татарстана и ООО «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о строительстве комплекса СПГ на территории Свияжского логистического центра. Специализированную выставку на II Международном строительном чемпионате на территории МВЦ «Казань Экспо» осмотрел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Соглашение предполагает реализацию проекта строительства производственно-бункерного комплекса СПГ на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.
Документ подписали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе, сообщает пресс-служба президента республики.
В августе в Татарстане создали рабочую группу по развитию индустриального парка «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр».
В декабре прошлого года стало известно, что в Татарстане транспортно-экспедиторская компания «Модуль» планирует построить на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра международный транспортный хаб. Объем инвестиций в проект — не менее 1,5 млрд рублей.
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