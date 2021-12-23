В Татарстане планируют построить международный транспортный хаб за 1,5 млрд рублей

В Татарстане транспортно-экспедиторская компания «Модуль» планирует построить на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра международный транспортный хаб. Объем инвестиций в проект — не менее 1,5 млрд рублей.

Проект представляет собой терминально-логистический и перегрузочный комплекс площадью 12,5 га. Срок реализации проекта — 2 года. Ожидается, что в хабе смогут обслуживаться до 50 контейнерных поездов в месяц. Он позволит обеспечить экспортные и импортные транспортно-экспедиторские услуги для «Казаньоргсинтеза», «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима», КАМАЗа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект обсуждал президент Татарстана Рустам Минниханов с владельцем и генеральным директором ООО «Модуль» Александром Альтшуллером, бизнес-омбудсменом РТ Фаридом Абдулганиевым и коммерческим директором компании Владимиром Гаем, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в РТ.

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