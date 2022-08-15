В Татарстане создали рабочую группу по развитию Свияжского мультимодального логистического центра
В Татарстане создали рабочую группу по развитию индустриального парка «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр». Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.
Ей необходимо в двухнедельный срок разработать и утвердить план мероприятий — дорожную карту по развитию парка.
В рабочую группу вошли: вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
В декабре прошлого года стало известно, что в Татарстане транспортно-экспедиторская компания «Модуль» планирует построить на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра международный транспортный хаб. Объем инвестиций в проект — не менее 1,5 млрд рублей.
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