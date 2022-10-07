Официальная статистика: в Татарстане подорожали консервы для детского питания, огурцы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце сентября — начале октября подорожали овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также свежие огурцы и помидоры. Не изменилась за неделю стоимость баранины, полукопченой колбасы, ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

Заметнее всего с 26 сентября по 3 октября подорожали свежие огурцы — на 8,92%. Средняя цена достигла 80,49 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

На остальные продукты питания динамика роста цен за неделю сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 6,76%, до 69,67 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 3,19%, до 644,48 руб./кг;

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,44%, до 485,15 руб./кг;

соль — на 2,13%, до 14,83 руб./кг;

бананы — на 1,79%, до 76,2 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,05%, до 978,59 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

За неделю в Татарстане также выросли цены на свинину, говядину, вареную колбасу, мясные консервы для детского питания, куриные яйца, черный байховый чай, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2%, вермишель, Незначительно подорожал маргарин, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.



Также с 26 сентября по 3 октября в республике подорожали репчатый лук, картофель, свежая белокочанная капуста и морковь. Рост цен на эти продукты из «борщевого набора» зафиксировали впервые после восьми недель снижения цен.



Напомним, с 19 по 26 сентября в Татарстане выросли цены на вареную и полукопченую колбасу. Заметнее всего за эту неделю подорожали свежие огурцы — на 6,47%.



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Татьяна Демина