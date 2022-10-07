В Татарстане начали дорожать продукты из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за неделю выросли цены на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожание зафиксировано впервые после восьми недель снижения их стоимости.

Согласно данным Татарстанстата, за 26 сентября — 3 октября в республике выросли цены на репчатый лук, картофель, свежую белокочанную капусту и морковь. Подешевела лишь столовая свекла — на 2,44%, до 24,97 рубля за килограмм.

Заметнее всего за неделю в Татарстане подорожал картофель — на 3,75%. К 3 октября средняя цена составила 24,38 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Капуста в Татарстане подорожала на 2,18%, до 16,81 руб./кг. Незаметно выросли цены на морковь (+0,57%) и лук (+0,19%) — до 25,33 руб./кг и 26,21 руб./кг соответственно.

Напомним, с 19 по 26 сентября в Татарстане заметнее всего снизилась средняя цена на лук — на 2,94%. Столовая свекла за этот период подешевел на 1,47%, капуста — на 1,11%, картофель — на 0,33%, а морковь на 0,19%.



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Татьяна Демина