Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали колбаса, огурцы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 19 по 26 сентября выросли цены на вареную и полукопченую колбасу, свежие огурцы и помидоры и ряд других основных продуктов питания. Также подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания и бананы.

Заметнее всего за неделю в республике подорожали свежие огурцы — на 6,47%. К 26 сентября средняя цена составила 73,92 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Свежие помидоры подорожали на 2,6%, до 63,55 руб./кг. Стоимость вареной колбасы в Татарстане выросла на 1,83%, до 412,93 руб./кг, а полукопченой — на 1,2%, до 503,17 руб./кг.

На 1,43% в Татарстане подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания. Средняя цена на 26 сентября составила 473,98 руб./кг. Стоимость бананов поднялась за неделю на 1,11%, до 74,87 руб./кг.

Источник: Татарстанстат

Также в республике подорожали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, шоколадные конфеты, куриные яйца, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, мороженая неразделанная рыба и свинина. Минимально выросли цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб и баранину.

Напомним, с 12 по 19 сентября огурцы в Татарстане подорожали на 14,98%. За это же период выросли цены на вареную колбасу, шоколадные конфеты, подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, печенье и некоторые другие продукты.



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Татьяна Демина