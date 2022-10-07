Новое российское движение детей и молодежи предлагают назвать «Пионеры России», «Вверх», «Патриот»

В десятку наиболее часто предлагаемых вариантов названия российского движения детей и молодежи вошли следующие: «Пионеры России», «Большая перемена», «Юность», «Движение», «Российское движение детей и молодежи», «Вперед», «Вверх», «Первые», «Патриот», «Новое поколение». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.



Сейчас проводится общероссийский конкурс на новое название движения, а также на кричалки, атрибуты, наименование возрастных ступеней организации.



Также предлагаются варианты с идеей присвоить движению имя первого космонавта Юрия Гагарина, например, «Движение «Вверх» им. Юрия Гагарина». Источник рассказал и о предложениях присвоить организации имя Александра Пушкина или Владимира Путина («Запутинисты»), но «это пунктирно».



Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи 14 июля. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России. 29 июля стало известно, что Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, по данным СМИ, может возглавить новое движение. В конце сентября Путин поручил ежегодно выделять на общероссийское движение детей и молодежи около 21,4 млрд рублей.

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Татьяна Леухина