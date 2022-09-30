На работу движения детей и молодежи выделят около 21,4 млрд рублей

Владимир Путин дал поручение ежегодно выделять на общероссийское движение детей и молодежи около 21,4 млрд рублей, рассказывает RT.

— Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21 352 млн рублей ежегодно — Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи, — говорится в перечне поручений по вопросам организации.

Фото: realnoevremya.ru

Минпросвещения ежегодно планирует выделять 383 млн на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».



Росмолодежь запускает программу комплексного развития молодежной политики в российских регионах. На организацию работы с молодежью на местах выделят 10 миллиардов рублей — по 5 миллиардов в 2023 и 2024 годах.



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Илина Хакимова