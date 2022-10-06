Кремль: заявления Зеленского о превентивном ударе по России — призыв к началу мировой войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал от НАТО нанести превентивный ядерный удар по России — он назвал это призывом к началу мировой войны.



Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары, а не «ждать ядерных ударов России», сообщает «РИА Новости».

Песков указал, что на эти слова должны обратить внимание все страны мира, особенно это касается США, Великобритании и членов Евросоюза. Также, по его словам, деятельностью Киева фактически руководят США, а значит они должны нести ответственность за заявления Зеленского.

В сентябре Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно. Представитель Кремля добавил, что Москва вновь может предложить всем ознакомиться с ядерной доктриной РФ, где «все написано».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказывал, в каких ситуациях Россия может использовать ядерное оружие. По его словам, Россия применит ядерное оружие исключительно в случае угрозы уничтожения государства или его союзников — «в заранее определенных случаях».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко