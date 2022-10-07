Мошенники обходят защиту WhatsApp через «черный ход», оставленный для спецслужб

Мошенники и аферисты могут взломать учетную запись пользователей WhatsApp и получить доступ к телефону и к самой переписке через «черный ход», оставленный компанией для спецслужб, рассказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, сообщает «РИА Новости».



Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что в мессенджере есть проблема системы безопасности, из-за которой хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне. Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.

— Сегодня WhatsApp работает по шифрованному протоколу end-to-end шифрование или сквозное шифрование, которое означает, что переписка и обмен файлами, которые два человека производят между собой, они не хранятся на серверах, а хранятся только на устройствах двух людей, которые между собой обмениваются информацией, — сказал Зыков.

Фото: pixabay.com

Также эксперт рассказал, что спецслужбы разных стран периодически требует у WhatsApp «сделать backdoor». Зыков напомнил, что существует альянс спецслужб «Пять глаз», в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии:

— Они подписали меморандум, в котором призвали Meta* дать им backdoor — специальную уязвимость, которая позволяет спецслужбам попадать в приложение с помощью этой уязвимости, — пояснил эксперт. Зыков добавил, что таким образом этой уязвимостью могут воспользоваться и злоумышленники.



В июне в WhatsApp разрешил пользователям скрывать свой статус, время последнего посещения сервиса, фото и сведения и другие детали от отдельных представителей списка контактов, разработчики добавили новые настройки для повышения безопасности пользователей приложения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.



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Илина Хакимова