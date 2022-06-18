Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию безопасности

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили новые настройки для повышения безопасности пользователей приложения. Об этом сообщается на сайте WABetaInfo.

Теперь программа разрешает пользователям скрывать свой статус, время последнего посещения сервиса, фото и сведения и другие детали от отдельных представителей списка контактов. В прошлом владельцам аккаунтов разрешали вводить запреты только на показ времени последнего посещения и статуса под фотографией профиля.

Опцию представили еще в 2021 году, но она была доступна для избранных бета-тестеров. Сейчас WhatsApp запускает ее для всех пользователей мессенджера на Android и iOS, а позже ее добавят для веб и десктопной версии.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится функция переноса истории переписки со смартфонов Android на смартфоны iPhone. Когда именно пользователям она окажется доступна, не уточнялось.

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Дарья Акимова