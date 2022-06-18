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Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию безопасности

05:31, 18.06.2022
Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию безопасности
Фото: flickr.com

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили новые настройки для повышения безопасности пользователей приложения. Об этом сообщается на сайте WABetaInfo.

Теперь программа разрешает пользователям скрывать свой статус, время последнего посещения сервиса, фото и сведения и другие детали от отдельных представителей списка контактов. В прошлом владельцам аккаунтов разрешали вводить запреты только на показ времени последнего посещения и статуса под фотографией профиля.

Опцию представили еще в 2021 году, но она была доступна для избранных бета-тестеров. Сейчас WhatsApp запускает ее для всех пользователей мессенджера на Android и iOS, а позже ее добавят для веб и десктопной версии.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится функция переноса истории переписки со смартфонов Android на смартфоны iPhone. Когда именно пользователям она окажется доступна, не уточнялось.

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Дарья Акимова
ТехнологииITТелекоммуникации

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