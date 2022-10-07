Татарстанских школьников начали обучать предпринимательству

Фото: пресс-служба / Детский город «Кидспейс»

В школах Татарстана началось обучение по программе «Школьный бизнес-старт». Первые занятия на этой неделе начали проходить по всей республике. Программа охватит 12 тысяч школьников.

Занятия проходят в формате деловой игры. Школьников делят на группы по 60 человек, где они составляют портрет предпринимателя и проходят специальное тестирование, а также презентуют собственные проекты, предварительно подготовив бизнес-план и разработав PR-кампанию.



Фото: пресс-служба / Детский город «Кидспейс»

Школьники, которые хорошо проявят себя в деловой игре, на следующем этапе проекта пройдут углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности. Это будут обучающие командные семинары, в которых примут участие школьные компании. В конце все участники презентуют свои проекты экспертам-предпринимателям. Ребят будет ждать перед Новым годом участие в благотворительной школьной ярмарке, а затем — чемпионат бизнес-кейсов.

Обучение включит около 200 мероприятий в Казани, городах и районах Татарстана. Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2023 года. В нем примут участие 40 команд, в составе которых будут соревноваться 120 учеников. Все они получат уникальный опыт.

Президент России Владимир Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах. Так, ученики в начальной школе будут изучать русский язык по единой основной программе, а в средней школе по таким программам будут также изучаться литература, история, обществознание, география.

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Илина Хакимова