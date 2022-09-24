Российские школьники будут учиться по единым образовательным программам

Президент России Владимир Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах. Так, ученики в начальной школе будут изучать русский язык по единой основной программе, а в средней школе по таким программам будут также изучаться литература, история, обществознание, география. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Законом вводится новая обязанность — обязательное применение федеральных рабочих программ при реализации обязательной части образовательных программ начального общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» и обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности», — говорится в пояснительных материалах к закону.

Отмечается, что закон вводит единые для всей страны федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) «в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования». Разрабатывать и утверждать их будет Минпросвещения.

Ведомство подготовит ФООП, которые должны быть утверждены к 1 января следующего года. При этом школам нужно будет перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года. В то же время школы сохраняют право разработать собственные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале сентября на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает создание единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) для школ. Разработкой проекта закона занимались 13 депутатов Госдумы и два сенатора.

Кроме того, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что в учебнике по истории появятся главы о специальной военной операции на Украине.



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Максим Кокунин