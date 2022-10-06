В Татарстане пресекли попытку доставки крупной партии телефонов в колонию

В Татарстане пресекли попытку доставки крупной партии средств сотовой связи и комплектующих к ним на режимную территорию казанской исправительной колонии №2, сообщили в пресс-службе ФСИН России по республике.



При досмотре автомобиля «Газель» под управлением 59-летнего жителя Казани в кузове обнаружили пропановый баллон, в котором были спрятаны 19 сотовых телефонов и девять сим-карт.

Сейчас в республиканском УФСИН проводят проверку по этому факту.

Всего за 9 месяцев этого года при попытке доставить средства связи в исправительные учреждения региона сотрудники УФСИН изъяли 81 сотовый телефон. За попытку доставки запрещенных предметов задержали 31 гражданина, 25 из них уже привлекли к ответственности.

Фото: 16.fsin.gov.ru

В 2021 году сотрудники оперативного отдела УФСИН России по РТ совместно с сотрудниками альметьевской исправительной колонии №8 пресекли ввоз в исправительное учреждение крупной партии запрещенных предметов. На контрольно-пропускном пункте правоохранители досматривали автомобиль КАМАЗ. При досмотре груза обнаружили тайник в одном из бревен, где находились 13 сотовых телефонов, зарядные устройства и гарнитуры для них. Еще в тайнике спрятали 600 граммов сухих дрожжей.

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Маргарита Головатенко