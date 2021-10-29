В Татарстане пресекли попытку доставки запрещенных предметов в колонию

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РТ

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по РТ совместно с сотрудниками альметьевской исправительной колонии №8 пресекли ввоз в исправительное учреждение крупной партии запрещенных предметов.



На контрольно-пропускном пункте правоохранители досматривали автомобиль КАМАЗ. При досмотре груза обнаружили тайник в одном из бревен, где находились 13 сотовых телефонов, зарядные устройства и гарнитуры для них. Еще в тайнике спрятали 600 грамм сухих дрожжей.

По данному факту в УФСИН России по РТ проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по РТ.

В Татарстане старшему инспектору Управления ФСИН по РТ пытались передать взятку в медицинской маске, но он отказался взять ее. Ему предлагали 50 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко