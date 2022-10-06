В Татарстане осудили «конкурентов» European Central Bank

Фото: скриншот оперативного видео МВД по РТ

Накануне в Зеленодольске огласили приговор по делу подпольной «фабрики» фальшивых купюр 200 евро. Главный фигурант до него не дожил, четверо остальных получили реальные сроки и один из них тут же был освобожден в связи с полным отбытием наказания.



Из-под стражи выпустили бизнесмена Давида Есартию, сына бывшего председателя грузинской общины Набережных Челнов. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат Марсель Шагиахметов, защищавший Есартию вместе со своим коллегой Григорием Поликарповым.

Есартия находился под стражей с июля 2019 года. Фото: Ирина Плотникова

Суд признал челнинца с грузинскими корнями виновным в пособничестве сбыту поддельных купюр и назначил 3 года и 3 месяца колонии общего режима. Под арестом Есартия находился с июля 2019-го, то есть ровно 3 года и 3 месяца, однако с учетом нормы о зачете сроков (день СИЗО — за полтора дня колонии общего режима) фактически отбыл почти 5 лет.

Таким же сроком в 3 года и 3 месяца Зеленодольский суд наказал Фарита Зиангирова, экс-директора и учредителя ООО «Центропласт», которого силовики считали «инвестором» подпольного производства денежных купюр и источником информации об актуальных новинках полиграфического оборудования. 3,5 года колонии общего режима получил директор и совладелец челнинского ООО «Технопласт» Кирилл Горынин, которому инкриминировали поиск желающих приобрести поддельные купюры для сбыта и модернизацию оборудования.

Причастность к подделкам признавали только Зиангиров и Горынин. Вчера их взяли под стражу Фото: Ирина Плотникова

Зиангиров и Горынин были взяты под стражу в зале суда. На следствии оба находились сначала под домашним арестом, затем — под запретом определенных действий.

Строже других горсуд оценил действия агента по продаже недвижимости Тимура Покровского, ранее судимого за грабежи и кражи. Он признан виновным не только в отработке технологии и печати липовых банкнот в 200 евро, но и в побеге из-под стражи после задержания. Тогда убежать от полицейских он успел лишь на 300 метров, но в суде два эпизода преступления потянули на 4 года и 1 месяц колонии строгого режима.

Задержание Борунова. Скриншот оперативного видео МВД по РТ

Организатором этого производства силовики считали легендарного зеленодольского фальшивомонетчика — «консультанта» Центробанка РФ. Ранее судимый за подделку купюр 100, 500 и 1000 рублей Евгений Борунов скончался после старта процесса в 2021 году, так и не признав вину в создании новой валютной линии. Ведь по делу зеленодольской «фабрики» полиции удалось изъять лишь одну купюру 200 евро от Борунова, качество которой в очередной раз потрясло экспертов. Также к делу приобщили 76 заготовок будущих банкнот того же номинала, частично отпечатанные лишь с одной стороны листа.

Судебное следствие по делу растянулось на несколько лет, поскольку первый председательствующий судья ушел на повышение, второй вернул материалы в прокуратуру, а третья ушла в отставку.

Приговор пока не вступил в силу.